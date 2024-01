CAMILLE OU LA RONDE DES PEURS Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt, samedi 16 mars 2024.

Chaque nuit, Camille peine à s’endormir car elle a peur du noir. Comme à l’accoutumé, elle attend que sa maman lui invente une nouvelle histoire. Mais ce soir, elle est en mal d’inspiration. Une aiguille oubliée sur le plancher de la chambre et qu’elle dira magique car elle ôte les peurs des enfants, va plonger Camille dans une aventure périlleuse à la recherche de son sésame. Emportée, malgré elle, par le lapin d’Alice venu la sortir de son sommeil, elle rencontrera toutes sortes d’animaux tirés des contes de notre enfance, plus loufoques ou inquiétants les uns que les autres. Durant cette quête initiatique et comique haute en couleurs, elle fera le voyage qui la mènera sur le chemin de la confiance de soi…Information :Genre : ThéâtreCompagnie : Compagnie Partage du MidiPublic : dès 4 ansDurée : 50 minutesMise en scène : Amandine ROUSSEAUDistribution : Aurélie Favier Cuvelier, Séverine Hinschberger, Alexandre Cattez

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 14:30

Théâtre de la Clarté 74, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt 92