BEBE CONCERT – CONTES FEERIQUES SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, 10 février 2024, Boulogne Billancourt.

Les plus jeunes pourront apprécier le brillant de ces accents symphoniques, les facéties et les pastiches de Maurice Ravel et découvrir successivement tous les instruments de l’orchestre ! Même pas peur !Orchestre LamoureuxAdrien Perruchon, directionINFORMATIONS PRATIQUESDurée : 30minAge : de 0 à 5 ansPlacement libre sur 2 catégories.Les parents et leurs jeunes enfants pourront retrouver l’orchestre au complet en formation symphonique.Quel que soit son âge, tout spectateur doit être muni d’un billet.

Tarif : 9.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 11:00

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt