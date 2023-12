LA REVANCHE DE CENDRILLON Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt, 13 janvier 2024, Boulogne Billancourt.

Après le succès de La folle histoire du chaperon rouge et de L’histoire givrée de Blanche neige, nous vous proposons une nouvelle adaptation de conte façon déjanté.Des chansons colorées, et un moment magique qui séduira toute la famille. Et si Cendrillon avait un autre rêve que de rencontrer le prince charmant et qu’un chat maladroit l’aide à réaliser son rêve. Un spectacle drôle et enchanteur, adaptation loufoque du célèbre conte.Information :Genre : ConteCompagnie : Compagnie Paris en ScènePublic : dès 4 ansDurée : 50 minutesAuteur : Macha ORLOVAMetteur en scène : Macha ORLOVADistribution : Emmy Lees, Aurélie Luziau et Lenny Mezem

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 16:30

Réservez votre billet ici

Théâtre de la Clarté 74, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt