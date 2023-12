ARCHIPEL Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt Catégorie d’Évènement: Boulogne-Billancourt ARCHIPEL Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt, 6 janvier 2024, Boulogne Billancourt. C’est cette éternelle question, répétée comme une incantation, qui plonge Juliette dans son imaginaire : Archipel.De l’ennui naît l’envie, l’envie d’agir, de créer, de rencontrer les personnages qui peuplent son imagination.Ce voyage intérieur, sans écran, lui permet de prendre conscience de nouvelles préoccupations et d’agir pour lutter, avec ses nouveaux amis, contre la mystérieuse crise climatique qui ravage l’Archipel.Information :Genre : ConteCompagnie : Compagnie CastagnePublic : dès 3 ansDurée : 55 minutesAuteur : PORTEU Axelle, DELCOURT Caroline, TOULMOND GuilhemMetteur en scène : DELCOURT CarolineDistribution : RASTIER Alexandrine, SERRES Sarah, LEFEBVRE Louis, PORTEU Axelle, DELCOURT Caroline

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 14:30
Théâtre de la Clarté
74, Avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne Billancourt

