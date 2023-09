PIOUF AU TEMPS DES SORCIERES Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt, 30 septembre 2023, Boulogne Billancourt.

Tarif : 10 à 12 euros.

Dans un monde magique, la Légende ordonne aux petites filles âgées de six ans de devenir sorcière lors d’une Cérémonie obligatoire.Cette année, c’est le tour de Ronce et Barbe, deux fillettes amies.Pour accomplir leur destinée, elles doivent traverser la Forêt Incertaine.Mais elles y rencontrent Piouf, qui voyage dans le temps.Et qui aurait bien besoin d’aide pour ne pas rester, pour toujours, au temps des sorcières !Information :Genre : ThéâtreCompagnie : Compagnie La ParticulièrePublic : dès 3 ansDurée : 45 minutesMise en scène : Clara Leduc, Agathe Fredonnet et Marion SubtilDistribution : En alternance Clara Leduc, Agathe Fredonnet, Marion Subtil et Guillemette

Réservez votre billet ici

Théâtre de la Clarté

74, Avenue du Général Leclerc Boulogne Billancourt 92100

