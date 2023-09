LES 3 P’TITS MINOUS Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt, 30 septembre 2023, Boulogne Billancourt.

LES 3 P’TITS MINOUS Théâtre de la Clarté a lieu à la date du 2023-09-30 à 14:30:00.

Tarif : 10 à 12 euros.

Comme c’est bon de parvenir à accepter sa différence et son individualité en se déguisant et en jouant…Il était une fois une maman chat qui avait trois petits minous. Tous trois étaient de couleur différente : noir, blanc, marron.En avant l’aventure ! Ils découvrent le monde, et changent de couleur. Se barbouillant de farine, de suie, de terre mouillée, en voulant attraper une souris, un papillon… Si bien que leur maman ne les distingue plus…Mais bientôt la pluie est là, retrouveront-ils leur couleur d’origine ? Leur maman les reconnaitra-t-elle ?Information :Genre : Adaptation conte traditionnel avec décor/marionnette/instruments/chansonsCompagnie : Compagnie La Fabrique des HistoiresPublic : dès 1 ansDurée : 30 minutesMise en scène : Isabelle CanditoInterprètes en alternance : Angélique Meyns, Isabelle CanditoChansons : Isabelle CanditoDécor : Justine JimenezConfection marionnette : Catherine Lainardernance

Théâtre de la Clarté

74, Avenue du Général Leclerc Boulogne Billancourt 92100

