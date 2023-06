Visite guidée du Théâtre de la Cité internationale Théâtre de la cité internationale Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée du Théâtre de la Cité internationale Samedi 16 septembre, 14h00 Théâtre de la cité internationale Entrée libre sur inscription (sur place)

Visite des coulisses du Théâtre de la Cité internationale commentée par les membres de l’équipe.

Théâtre de la cité internationale 17 boulevard Jourdan 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 13 50 50 http://www.theatredelacite.com https://www.facebook.com/theatredelacite.internationale;https://twitter.com/theatredelacite Fidèle à la vocation cosmopolite de la « ville-étudiante » où il a pris racine, le Théâtre de la Cité internationale, lieu d’envergure indispensable à la culture, s’essaie, chaque année, à ouvrir grand ses trois salles pour aller chercher ici et partout, ailleurs et autre part, théâtre, danse, musique, performance, cirque, le monde dont nous avons besoin. QUI ? L’artiste, toujours, est au cœur du projet, artiste en représentation, artiste en répétition, artiste en résidence, artiste en médiateur de son œuvre. Le public est son partenaire, le public dans sa confrontation, son apprentissage, sa rencontre avec l’œuvre, avec l’artiste, éventuellement dans sa co-construction de l’œuvre. Les artistes inventent chaque année avec le public, de nombreuses actions de sensibilisation, autour de trois axes : projets fédérateurs (en écho à la programmation) avec les artistes en résidence. QUOI ? La programmation accueille donc des artistes de toutes disciplines, faisant résonner la musique avec le théâtre, les arts plastiques avec la chorégraphie… Ou l’inverse. Il n’y a pas d’a priori en ce qui concerne les champs artistiques, ce qui prime, c’est l’œuvre et non la discipline. Un intérêt particulier est porté à ce qui relève des propositions transdisciplinaires. La programmation est construite sur un équilibre entre des propositions populaires de grande qualité et d’autres plus radicales. Les propositions populaires amenant un public large souvent familial. Les propositions plus radicales permettant de faire découvrir des artistes peu connus, souvent jeunes. QUAND et OÙ ? La programmation se décale par un mouvement dans le temps et l’espace. Elle suit (presque) l’alternance des saisons : une demi-saison printemps/été (avril à août) et une autre d’automne/hiver (octobre à février). Elle suit un rythme « de points et lignes », d’un côté des événements, festivals, occasions données aux jeunes (et même très jeunes) artistes de présenter leur travail, et de l’autre des séries de représentations. Enfin, elle est mouvante, les spectacles pouvant être présentés dans les salles du Théâtre de la Cité internationale, mais également dans les espaces extérieurs et les Maisons de la Cité. RER B : Cité Universitaire Métro : Porte d’Orléans Tramway T3 : Cité Universitaire Bus 21, 88, 67 Périphérique : sortie porte d’Orléans ou porte de Gentilly (Parking public CHARLETY à proximité) Point Vélib’ devant la Cité internationale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Mario Pignata Monti