Journées nationales de l’architecture Théâtre de la Cité internationale 17 boulevard Jourdan 75014 Paris Quartier du Parc-de-Montsouris Paris 75014 Île-de-France Ligne B du RER & Tram T3a arrêt Cité universitaire

0143135060 https://www.theatredelacite.com/ Depuis son inauguration en 1936, le Théâtre de la Cité internationale n’a cessé de s’affirmer comme une vitrine de la création théâtrale et par la suite dans les différentes disciplines qui constituent le spectacle vivant – danse, cirque, marionnettes… Ce lieu de rencontres et d’échanges situé au cœur de la Cité universitaire internationale de Paris participe depuis maintenant 60 ans au projet initial de son concepteur, Emile Deutsch de la Meurthe, lequel rêvait à l’issue des violences de la première Guerre Mondiale d’une « école des relations humaines pour la paix » accueillant des étudiants venus du monde entier dans une résidence où les langues, les cultures et les sciences entretiendraient un commerce fécond. Visite guidée de la Cité Internationale Universitaire (1h30) avec Léa, fondatrice de Double Hauteur

2022-10-15T14:30:00+02:00

