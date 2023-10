Théâtre: « G.R.A.I.N. Histoire de fous » Théâtre de La Chaponie Saint-Christophe-sur-Dolaison, 13 octobre 2023, Saint-Christophe-sur-Dolaison.

Saint-Christophe-sur-Dolaison,Haute-Loire

Cie MMM

Écrit et joué par Marie-Magdeleine.

Co-écrit et mis-en-scène par Julien Marot

« De toute façon on nous prend déjà pour des fous,

alors autant en profiter, non ? » : Patrick, Acte V, Scène 3

Réservation : 06 32 30 53 31 / 06 62 03 45 26.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

Théâtre de La Chaponie

Saint-Christophe-sur-Dolaison 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



MMM Company

Written and performed by Marie-Magdeleine.

Co-written and directed by Julien Marot

« We’re already being taken for fools anyway,

so we might as well make the most of it, right? » patrick, Act V, Scene 3

Reservations: 06 32 30 53 31 / 06 62 03 45 26

Compañía MMM

Escrita e interpretada por Marie-Magdeleine.

Coescrita y dirigida por Julien Marot

« De todos modos, ya nos toman por tontos,

así que podríamos aprovecharlo al máximo, ¿no? patrick, Acto V, Escena 3

Reservas: 06 32 30 53 31 / 06 62 03 45 26

Cie MMM

Geschrieben und gespielt von Marie-Magdeleine.

Mitgeschrieben und inszeniert von Julien Marot

« Wir werden sowieso schon für verrückt gehalten,

also können wir das doch auch ausnutzen, oder? » : Patrick, Akt V, Szene 3

Reservierung: 06 32 30 53 31 / 06 62 03 45 26

