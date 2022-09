Maïa Kanaan Macaux Théâtre de la Chapelle Saint-Louis Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Maïa Kanaan Macaux Théâtre de la Chapelle Saint-Louis, 5 octobre 2022, Rouen. Maïa Kanaan Macaux Mercredi 5 octobre, 12h30 Théâtre de la Chapelle Saint-Louis

Tarif complice

Rencontre et Lecture handicap moteur mi Théâtre de la Chapelle Saint-Louis 12 place de la Rougemare 76000 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Les exilés, éd. Julliard, 2022 L’autrice et productrice italo-cauchoise livre un deuxième roman sur la rencontre et la reconstruction de deux êtres brisés. De la rupture et du chaos nait parfois la lumière. Lecture par un.e comédien.ne

Animée par Bertrand Landais

Avec la participation de Yann Dacosta Co-accueil L’Étincelle – Théâtre(s) de la Ville de Rouen

