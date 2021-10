THÉÂTRE DE LA BUTTE DE CORNILLÉ LES CAVES Cornillé-les-Caves, 12 novembre 2021, Cornillé-les-Caves.

THÉÂTRE DE LA BUTTE DE CORNILLÉ LES CAVES 2021-11-12 – 2021-11-27

Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire Cornillé-les-Caves

Retrouvez la comédie « Allez, on danse ! » de Vivien Lhéraux à la salle des fêtes de Cornillé.

Les vendredis 12, 19 et 26 novembre à 20h30.

Les samedis 13 et 20 novembre à 15h et 20h30

Le samedi 27 novembre à 15h

Les dimanches 14 et 21 novembre à 15h

Les décors et costumes sont réalisés par les bénévoles.

Réservations au 02 41 45 14 05, ou par mail : theatredelabutte@gmail.com

La troupe du Théâtre de la Butte remonte sur scène !

