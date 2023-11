Concert Folk Songs / Éric Chenaux – Par les villages, itinérance en Pays de France à Survilliers Théâtre de la Bergerie Survilliers, 29 novembre 2023, Survilliers.

Concert Folk Songs / Éric Chenaux – Par les villages, itinérance en Pays de France à Survilliers Mercredi 29 novembre, 19h00 Théâtre de la Bergerie GRATUIT, réservation obligatoire

L’association Espace Germinal, en partenariat avec Roissy Pays de France et la ville de Survilliers, vous invite à découvrir le chanteur et guitariste Éric Chenaux pour son concert Folk Songs.

« Sa musique ouvre grand l’imagination. Éric Chenaux, crooner et guitariste funambule, nous rappelle que la musique est libre et que la mélodie est une émotion et une marelle où sauter à pieds joints ! »

RDV le mercredi 29 novembre à 19h, au Théâtre de la Bergerie, 2 Rue de la Liberté, 95 470, Survilliers.

Théâtre de la Bergerie 2 rue de la liberté, Survilliers Survilliers 95470 Val-d'Oise Île-de-France
culture@mairiesurvilliers.fr
01 34 68 16 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T19:00:00+01:00 – 2023-11-29T20:00:00+01:00

culture concert

© JB Deucher