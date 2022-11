Le silence et la peur Théâtre de la Bastille Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le silence et la peur Théâtre de la Bastille, 16 mars 2023, Paris. Le silence et la peur 16 – 27 mars 2023 Théâtre de la Bastille Compagnie Lieux-Dits – David Geselson Théâtre de la Bastille 76 Rue de la Roquette Paris 75011 Paris Île-de-France Nina Simone porte en elle 4 siècles d’histoire.

Eunice Waymon de son vrai nom, enfant prodige née à Tryon en Caroline du Nord, star américaine devenue l’une des voix du mouvement afro-américain de lutte pour les droits civiques, elle est l’arrière arrière-petite-fille d’une Cherokee survivante du génocide des Amérindiens, mariée à un esclave noir Africain. Comment la peur d’être détruit, parce que l’on est ce que l’on est, laisse dans les corps et les esprits de ceux qui la subissent des cicatrices indélébiles, et qui se transmettent, génération après génération ?

Européens, Occidentaux, nous sommes aussi les héritiers de ces blessures, infligées ou subies. Victimes et bourreaux, nos histoires sont le fruit des bouleversements provoqués par le développement des empires qui deviendront plus tard l’Europe, sur les terres habitées des Amériques à partir du XVe siècle. Alors comment faire récit commun ? Quelle légitimité pour ce faire ?

Le silence et la peur raconte la vie de Nina Simone. Une vie qui permet d’évoquer tant le récit de la conquête meurtrière du « Nouveau Continent » qu’une partie de l’histoire des Afro-Américains, dont les tragiques destinées sont étroitement liés à la conquête du « Nouveau Monde ». À travers elle, il s’agit ici de tenter de faire communauté, et de faire se rencontrer les protagonistes héritiers de deux histoires aux conséquences bien différentes pour tenter de construire, au-delà des blessures laissées par nos aïeux, un lieu commun. Au-delà de sa musique, nous racontons la musicienne, la façon dont se sont nouées ses relations amoureuses, la façon dont les pères transmettent leurs héritages, et la manière dont les évènements tragiques poussent à créer. Et enfin, de ce que la fragmentation d’une identité produit. À l’heure où les questions d’appropriation culturelle deviennent un enjeu important pour les artistes de théâtre comme de cinéma, nous construisons une équipe mixte Afro-Américaine et Française. Pas tant pour légitimer une démarche que pour prendre connaissance. Parce que nous aurons beau étudier toute l’histoire de Nina Simone et l’histoire afro-américaine, il nous restera toujours une part d’inconnu : celui de l’expérience. Et c’est cet inconnu que nous voulons rencontrer pour faire récit commun. Pas tant pour le dévoiler que pour le rendre présent.

