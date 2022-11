Descensions-création Cie Lézards Bleus Théâtre de Jouy Vincourt Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Descensions-création Cie Lézards Bleus Samedi 13 mai 2023, 20h30 Théâtre de Jouy

Tarifs (Plein 27 € , Réduit 23 €, Jeune 7 €)

Théâtre de Jouy, 96 avenue des Bruzacques, Jouy La Fontaine, Vincourt 95280

C'est l'histoire de nos descentes intérieures. Au travers de personnages inspirés du conte philosophique « Ainsi parlait Zarathoustra » de Nietzsche, Descension interroge sur les multiples chemins possibles vers de nouvelles prises de consciences, personnelles et collectives. Il y est question de la place et du rôle particulier de chacun.e, des relations indéfectibles qui existent entre l'univers et nous simples humains, de notre irrépressible besoin de commun et de notre vital élan créatif. Chanteuse lyrique tête en bas, danseuse de façade, traceur de parkour et comédien nous invitent à nous remettre à l'échelle de l'humanité.

