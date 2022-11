Apéro-concert POLYSINE Théâtre de Jouy Vincourt Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Vincourt

Apéro-concert POLYSINE Théâtre de Jouy, 17 mars 2023, Vincourt. Apéro-concert POLYSINE Vendredi 17 mars 2023, 19h00 Théâtre de Jouy

GRATUIT sur Réservation

Apéro-concert ELECTRO-TRAP Théâtre de Jouy 96 avenue des Bruzacques Jouy La Fontaine Vincourt 95280 Val-d’Oise Île-de-France Electro-trap aux multiples influences, l’univers de Polysine se distingue par son éclectisme instrumental et musical. Issu d’un cursus classique en Conservatoire, il s’intéresse rapidement à divers genres, notamment au rap et à la musique électronique. Ainsi, c’est de l’électro-trap fusion qu’ils composent. Entre lourdes basses, vilains synthés et drums piquants apparaissent soudainement violons, saxophones, hautbois, ukulélé, voix… Sur scène, Marie-Sara et … ambiancent et, entre deux drops, distraient.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T19:00:00+01:00

2023-03-17T20:00:00+01:00 Michel Dahyot

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Vincourt Autres Lieu Théâtre de Jouy Adresse 96 avenue des Bruzacques Jouy La Fontaine Ville Vincourt Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Théâtre de Jouy Vincourt Departement Val-d'Oise

Théâtre de Jouy Vincourt Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vincourt/

Apéro-concert POLYSINE Théâtre de Jouy 2023-03-17 was last modified: by Apéro-concert POLYSINE Théâtre de Jouy Théâtre de Jouy 17 mars 2023 Théâtre de Jouy Vincourt Vincourt

Vincourt Val-d'Oise