Le bouton de rose Théâtre de Jouy, 10 mars 2023, Vincourt. Le bouton de rose Vendredi 10 mars 2023, 20h30 Théâtre de Jouy

Tarifs (Plein 12 €, Réduit 10 €, Jeune 7 €)

Conférence Clitoridienne – Théâtre Théâtre de Jouy 96 avenue des Bruzacques Jouy La Fontaine Vincourt 95280 Val-d’Oise Île-de-France Le plaisir féminin tel que vous ne l’avez jamais vu ni entendu, grâce aux travaux des professeurs Vian, Brassens, Voltaire… une conférence unique ! Une table, une chaise, une conférencière tatillonne mais complice. Dévoilant à show ses travaux sur le bouton de rose, elle mêle communiqués scientifiques, chansons et poésies. Animée d’une fougue irrépressible, elle n’hésite pas à donner de son organe pour aller au plus loin de ce sujet fécond.

