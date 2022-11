Excentriques Théâtre de Jouy Vincourt Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Vincourt

Excentriques Théâtre de Jouy, 4 février 2023, Vincourt. Excentriques Samedi 4 février 2023, 20h30 Théâtre de Jouy

Tarifs (Plein 20 €, Réduit 17 €, Jeune 12 €)

Spectacle – Cirque Théâtre de Jouy 96 avenue des Bruzacques Jouy La Fontaine Vincourt 95280 Val-d’Oise Île-de-France En s’emparant de mono-roues électriques, les gyropodes, les Acrostiches ont réussi la gageure de transformer un moyen de transport individuel, stable et tranquille en quelque chose de collectif, incontrôlable et épuisant… Avec ce nouvel agrès de cirque, les Acrostiches ne reculent devant rien : monter et descendre en marche, tenter des pirouettes ou du surplace, monter dessus en colonne ou en équilibre sur les mains, rajouter des étages… Humour, dérision, risque, inventivité, approximations et billevesées. Le tout avec une parfaite bonne foi. Comme d’habitude.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T20:30:00+01:00

2023-02-04T22:00:00+01:00 Guillaume Fraysse

