LES PARENTS VIENNENT DE MARS-CHEZ MAMAN – LES PARENTS VIENNENT DE MARS THEATRE DE JEANNE Nantes, 30 juin 2024, Nantes.

LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS DU McDO / Chez MamanComédie de Rodolphe Le Corre, avec Claire Toucour, Céline Aquin et Christophe GattoOn connait la version « Chez Papa » du gros succès de l’humour « Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo ». Et si on retrouvait les mêmes enfants du point de vue de leur mère ?L’autre volet du gros succès familial, un effet miroir déformant : après Papa, place à Maman ! Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 10 à 99 ans : la comédie qui réconcilie tout le monde !Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois…Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie que partagent une mère et ses enfants, fille et garçon.En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée : bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères !Ayant affiché complet au mythique théâtre parisien des Blancs Manteaux pendant plusieurs saisons et ayant connu un énorme succès au Festival d’Avignon, ce spectacle événement fait la joie d’un public de plus en plus vaste au fil des années et de ses dates de tournée.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-06-30 à 17:00

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44