PETITS CRIMES ENTRE AMIS THEATRE DE JEANNE Nantes, jeudi 13 juin 2024.

PETITS CRIMES ENTRE AMISComédie écrite et mise en scène par Franck KennyAvec Rémi Viallet, Gauthier Jeanbart et Franck DuarteGROS SUCCÈS : REPRISE !Un véritable ami, c’est celui qui nous aide… Même quand on vient de tuer quelqu’un !Du moins, c’est ce qui se dit.Mais que se passe-t-il quand on essaie de vérifier ? Nous sommes dans les années 80. Trois amis d’enfance vont passer une soirée explosive qui va mettre au défi leur amitié et révéler certains secrets… inavouables !Retournements de situation et jeu du chat et de la souris avec le public où ce que le spectateur croit voir n’est pas forcément la réalité !Et vous ? Jusqu’où iriez-vous par amitié ?Pour l’auteur, Franck Kenny, l’idée de départ vient de cette idée courante selon laquelle un véritable ami serait quelqu’un qui nous aiderait à cacher un corps si on lui annonçait qu’on venait de tuer quelqu’un. Le fait de placer le trio dans les années 80 permet ainsi de jouer des décalages technologiques entre cette époque et la nôtre et de ne pas faciliter la tâche aux protagonistes et de créer une ambiance où le meurtre et le crime sont prétextes à rire, comme dans le jeu du Cluedo.La mise en scène tend à ce que la comédie reste une comédie, même dans le contexte du crime, afin que l’atmosphère ne soit jamais anxiogène et qu’elle reste propice à un divertissement familial plus proche de « How I met your mother » que d’un film d’Alfred Hitchcock ! En place pour un moment drôle et original dans les années 80 !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-06-13 à 20:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44