Knack Fatale – avec Fürsy Von Colmar et Flack Fontaine Théâtre de Jeanne Nantes, 31 mai 2024, Nantes.

2024-05-31

Horaire : 20:30

Gratuit : non 22 € / 14 € € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de locationBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com

Spectacle humoristique et musical de Geoffroy Peverelli et Agathe Jolivet. Chansons en live, costumes, décalage, irrévérence, choucroute et bonne humeur ! Le célèbre cabaret parisien Madame Arthur propulse à Nantes deux de ses artistes résidents, Fürsy Von Colmar et Flack Fontaine, pour un moment de théâtre musical tout en humour et en énergie : vous n’êtes pas prêts ! Chansons parodiées et créations originales viennent ponctuer cette aventure déjantée portée par la présence survoltée et excentrique de Fürsy Von Colmar et l’énergie communicative de Flack Fontaine qui jouera tant du piano qu’avec le public ! Tout public à partir de 14 ans Représentations du 30 mai au 8 juin 2024 :jeudi au samedi à 20h30dimanche à 17h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com