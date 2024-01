KNACK FATALE THEATRE DE JEANNE Nantes, jeudi 30 mai 2024.

KNACK FATALE avec Fürsy Von Colmar et Flack FontaineSpectacle humoristique et musical de Geoffroy Peverelli et Agathe Jolivet, interprété par Fûrsy Von Colmar et Flack Fontaine du cabaret parisien Madame ArthurUn spectacle 100% humour entre théâtre, cabaret, comédie musicale et joyeux délire !Chansons en live, costumes, décalage, irrévérence, choucroute et bonne humeur !Le célèbre cabaret parisien Madame Arthur propulse à Nantes deux de ses artistes résidents, Fürsy Von Colmar et Flack Fontaine, pour un moment de théâtre musical tout en humour et en énergie : vous n’êtes pas prêts !1940. En plein climat de guerre, l’artiste de cabaret alsacienne Fürsy von Colmar est au paroxysme de sa gloire. Après son show, elle s’étouffe avec une saucisse Knack et tombe dans un profond coma…2023. Fürsy se réveille, de manière tout à fait probable après 83 ans de coma, et découvre que sa réputation a été salie : on l’a accusée, à tort, dit-elle, de fricotage avec un affreux général nazi ! Lavera-t-elle son honneur ? Arrivera-t-elle à reconquérir son public et à remonter au sommet ?Chansons parodiées et créations originales viennent ponctuer cette aventure déjantée portée par la présence survoltée et excentrique de Fürsy Von Colmar et l’énergie communicative de Flack Fontaine qui jouera tant du piano qu’avec le public !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44