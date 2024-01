QUELQUES MAUX D’AMOUR THEATRE DE JEANNE Nantes, vendredi 24 mai 2024.

QUELQUES MAUX D’AMOUR…Comédie écrite et mise en scène par Nicolas TaffinAvec Juliette Marcelat et Arnaud BichonNicolas Taffin, à la fois auteur du gros succès délirant « Psy, on va vous soigner ! » et de l’émouvant « Pigments », nous livre cette fois-ci une autre facette de sa plume avec une comédie romantique atypique où l’amour doit parfois frapper trois fois à la porte avant qu’on lui ouvre…Après la parution de son premier roman, Tom Suterball a connu la fortune et la gloire.Mais, depuis, c’est la page blanche…Pour tenter de retrouver l’inspiration et d’échapper à la pression de son éditeur, il décide de s’enfermer dans un hôtel. Mais l’arrivée de Jeanne, une femme de ménage au caractère bien trempé et à la répartie dévastatrice, va semer la pagaille dans sa chambre et dans sa vie.Ce solitaire égocentrique et cynique s’attendait à tout, sauf à elle. Et quand Tom découvre, qu’en plus, Jeanne a des TOC, forcément rien ne va plus. Tom voulait du calme. Le pauvre…La force du texte de Nicolas Taffin réside dans cette énergie permanente qui fait que chaque moment devient une surprise et une nouvelle réplique savoureuse.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44