LES PARENTS VIENNENT DE MARS THEATRE DE JEANNE Nantes, jeudi 2 mai 2024.

LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS DU McDOComédie de Rodolphe Le CorreAvec Thierry Patru, Marguerite de Bisschop et Théophile de LépinauComédie Adultes/Famille à partir de 10 ansSUCCÈS : REPRISE !Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 10 à 99 ans : la comédie qui réconcilie tout le monde !Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois…Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie que partagent un père et ses enfants, fille et garçon.En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée : bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères !Ayant affiché complet au mythique théâtre parisien des Blancs Manteaux pendant deux saisons et ayant connu un énorme succès au Festival d’Avignon et à Nantes la saison dernière, ce spectacle événement fait la joie d’un public de plus en plus vaste au fil des années et de ses dates de tournée.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-02 à 20:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44