LES PARENTS VIENNENT DE MARS THEATRE DE JEANNE Nantes, jeudi 25 avril 2024.

LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS DU McDOComédie de Rodolphe Le CorreAvec Thierry Patru, Marguerite de Bisschop et Théophile de LépinauComédie Adultes/Famille à partir de 10 ansSUCCÈS : REPRISE !Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 10 à 99 ans : la comédie qui réconcilie tout le monde !Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois…Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie que partagent un père et ses enfants, fille et garçon.En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée : bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères !Ayant affiché complet au mythique théâtre parisien des Blancs Manteaux pendant deux saisons et ayant connu un énorme succès au Festival d’Avignon et à Nantes la saison dernière, ce spectacle événement fait la joie d’un public de plus en plus vaste au fil des années et de ses dates de tournée.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44