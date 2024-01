EN DERAPIE THEATRE DE JEANNE Nantes, samedi 20 avril 2024.

EN DÉRAPIESeule en scène écrit et interprété par Julie Delaunay, mis en scène par Frédéric Bertrand« En Dérapie » nous fait suivre les pérégrinations d’une comédienne submergée par ses souvenirs et dominée par les personnages fondateurs de son histoire.C’est l’histoire d’une comédienne, d’une sortie de scène, d’une création et des questions qu’elle amène. C’est l’histoire d’une femme qui sort du premier confinement, ou y retourne, ou en ressort. L’histoire d’un public qui sort de confinement, ou en ressort encore. C’est enfin l’histoire d’une transformation.La comédienne donne la voix à toutes les facettes de sa personnalité, utilisant ses souvenirs du plus insignifiant au plus prégnant pour (re)créer des personnages qui prennent vie sous nos yeux sans qu’elle en ait conscience. Applaudie à Nantes dans de gros succès aux tons et ambiances très divers tels « Le porteur d’histoire », « Le dîner de cons » ou « Arrête de pleurer, Pénélope ! » et membre de la LINA (ligue d’improvisation nantaise), Julie Delaunay nous livre un seule en scène à la fois introspectif et généreux.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44