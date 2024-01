MON CABREL PREFERE THEATRE DE JEANNE Nantes, mercredi 27 mars 2024.

MON CABREL PRÉFÉRÉSpectacle musical interprété par Julien Sigalas et Francis ColaudAprès « Mon Renaud préféré », « Mon Brassens préféré », « Mon Brel préféré » et « Mon Gainsbourg préféré », un nouveau concert de chanson française au Théâtre de Jeanne où l’incontournable Francis Cabrel sera à son tour interprété.Julien Sigalas accompagné du multi-instrumentiste Francis Colaud, s’attaque au répertoire de Cabrel.Ensemble, ils construisent un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Francis Cabrel tout en restant fidèle à son œuvre. Tout un chacun connaît « Petite Marie », « Je l’aime à mourir », « La corrida » ou « La dame de haute Savoie ». Mais Cabrel a écrit beaucoup d’autres chansons.On y retrouvera, bien sûr, quelques tubes intemporels que tout le monde pourra fredonner, mais aussi des chansons moins connues du grand public, mais ô combien magnifiques. On y retrouvera encore, des anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours…Guitares, voix, harmonicas, accordéon… De quoi entrer dans le monde coloré de Cabrel, se l’approprier sans le trahir. L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle.Venez faire vous-même le mélange des couleurs sous le chêne liège pour (re)découvrir les chemins de traverse de cet artiste aux chansons sublimes, profondes et poétiques.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44