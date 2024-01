GABILOLO ET L’ARCHE DE NOE THEATRE DE JEANNE Nantes, mercredi 27 mars 2024.

Gabilolo revient enfin à Nantes, accompagné de sa sœur Malolotte, pour une nouvelle aventure interactive et musicale sur la mer à bord d’un drôle de bateau peuplé d’animaux !Gabilolo et sa sœur Malolotte sont perdus en mer sur un radeau. Ils aperçoivent un bateau et décident de monter à bord. Surprise ! Le capitaine de ce drôle de navire est un singe malicieux qui commande un équipage d’animaux. Eux aussi sont perdus en mer et voudraient bien trouver le chemin du port plus proche. Ils y arriveront tous avec l’aide des enfants.Un voyage sur la mer avec des chansons, de l’humour et la participation des enfants.Gabilolo et Malolotte sont deux personnages clownesques, gais, naïfs et malins à la fois, gourmands, râleurs, curieux, tendres et inventifs quand il s’agit de faire des sottises qui, heureusement, sont toujours réparées. Les enfants les aiment beaucoup et s’identifient à eux, d’autant qu’ils ont la possibilité à plusieurs occasions de participer à l’intrigue. Ils sont ainsi persuadés d’avoir aidé au dénouement de l’histoire et d’avoir sauvé nos héros de leurs embrouilles.La recette des précédents opus reste la même : humour omniprésent, intrigue accessible, dialogues simples mais efficaces, musiques entraînantes et, surtout, sollicitation des enfants pour faire avancer l’histoire.

Tarif : 11.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 14:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44