Gabilolo, Malolotte et l’Arche de Noé Théâtre de Jeanne Nantes, 9 mars 2024, Nantes.

2024-03-09

Horaire : 16:00 16:50

Gratuit : non 11 € / 9 € (moins de 12 ans)hors frais de locationBILLETTERIE : theatre-jeanne.com

Théâtre d’humour interactif et musicalde Catherine Degay Gabilolo et sa sœur Malolotte sont perdus en mer sur un radeau. Ils aperçoivent un bateau et décident de monter à bord. Surprise ! Le capitaine de ce drôle de navire est un singe malicieux qui commande un équipage d’animaux. Eux aussi sont perdus en mer et voudraient bien trouver le chemin du port le plus proche. Ils y arriveront tous avec l’aide des enfants. Un voyage sur la mer avec des chansons, de l’humour et la participation des enfants. Mise en scène : Jérémy Martinavec Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger Public : de 2 à 8 ans Durée : environ 50 min. Représentations du 3 mars au 17 avril 2024

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com