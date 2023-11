Le malade imaginaire en la majeur Théâtre de Jeanne Nantes, 2 mars 2024, Nantes.

2024-03-02

Horaire : 20:30

Gratuit : non 22 € / 14 € € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com

Théâtre musical d’après Molière. Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels, des mélodies entraînantes accompagnées au piano pour une adaptation légère et inattendue ! Argan est persuadé d’être l’homme le plus malade du monde. Afin de s’assurer un secours quotidien et durable, il a décidé de marier sa fille à un médecin. Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire… On swingue, on chante, on se dispute, on tousse, on rit, mais surtout, comme dans toutes les comédies du grand Molière : on s’aime ! Ecriture et mise en scène : Raphaël CallandreauAvec Cécile Dumoutier, Marion Peronnet, Arnaud Schmitt et Raphaël Callandreau ou Simon Froget-Legendre Comédie tout public.Représentations du 21 février au 10 mars 2024 :mercredi au samedi à 20h30dimanche à 17h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com