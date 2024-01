LE MALADE IMAGINAIRE EN LA MAJEUR THEATRE DE JEANNE Nantes, 2 mars 2024, Nantes.

LE MALADE IMAGINAIRE EN LA MAJEURThéâtre musical d’après Molière, écrit et mis en scène par Raphaël Callandreau, avec Cécile Dumoutier, Marion Peronnet, Arnaud Schmitt et Raphaël Callandreau ou Simon Froget-LegendreCouvre notamment l’intégralité des vacances d’hiver 2024 !Enfin de retour à Nantes : 5 nominations aux Trophées de la Comédie Musicale, TT dans Télérama, l’adaptation musicale du chef-d’œuvre de Molière revient enflammer les planches du Théâtre de Jeanne !Une programmation renforcée pendant les vacances d’hiver 2024 pour une comédie familiale musicale et adaptée de l’un des plus grands classiques du théâtre français !Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels, des mélodies entraînantes accompagnées au piano pour une adaptation légère et inattendue ! Argan est persuadé d’être l’homme le plus malade du monde. Afin de s’assurer un secours quotidien et durable, il a décidé de marier sa fille à un médecin.Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire…On swingue, on chante, on se dispute, on tousse, on rit mais surtout, comme dans toutes les comédies du grand Molière : on s’aime !Une presse enchantée !Le Canard Enchaîné : 4 comédiens et chanteurs se partagent la dizaine de rôles avec un entrain communicatif(…) L’Hypocondrie d’Argan résonne de façon aussi comique qu’actuelle, notamment dans la désopilante chanson Le Poumon . Un spectacle à prescrire sans contre- indication.Regard en Coulisse.com : Les musiques sont amusantes et nous font entendre différemment ce classique du répertoire. À la manière d’une comédie musicale, les compositions originales arrivent sans prévenir et nous étonnent par leur capacité à être au plus proche du texte de théâtre. Télérama Sortir : Un Malade dépoussiéré, populaire et éternel! Raphaël Callandreau a eu l’idée de s’emparer du Malade imaginaire pour le transformer en comédie musicale, entremêlant à sa prose originelle des chansons qui swinguent(…). On se régale.Musical Avenue : Un spectacle bien rythmé pendant lequel on ne s’ennuie jamais.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44