L’EXTRAORDINAIRE BETISE DE MATHIS THEATRE DE JEANNE Nantes, 27 février 2024, Nantes.

L’EXTRAORDINAIRE BÊTISE DE MATHISConte théâtralisé et musical à partir de 3 ansD’après un texte de Maxime Camus, adapté, mis en scène et interprété par Olivier MaravalVACANCES HIVER 2024 – 1ère semaine, tous les joursÀ travers l’imaginaire d’un petit garçon, un moment drôle, onirique, interactif et dynamique qui nous replonge dans nos bêtises d’enfants.Mathis a beaucoup d’imagination, surtout quand sa maman lui dit qu’il faut de l’huile de coude pour décrasser les casseroles !Mais qu’est-ce que c’est que « l’huile de coude » ? Où peut-on la trouver ?De sa chambre à son super laboratoire, avec son grimoire et ses montagnes de jouets, Mathis imagine un voyage extraordinaire à la conquête de Coudoustus, cette fleur mystérieuse qui fabrique l’huile de coude.Ce voyage entraînera un certain nombre de bêtises. Mais si Mathis découvre cette fleur magique, il pourra venir en aide à sa maman.

Tarif : 11.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-02-27 à 14:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44