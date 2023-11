Le vélo de course – par Julien Sigalas Théâtre de Jeanne Nantes, 20 février 2024, Nantes.

2024-02-20

Horaire : 20:30

Gratuit : non 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans)Hors frais de location BILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com

Seul en scène écrit et interprété par Julien Sigalas.On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié…Mais un jour, cet objet retient notre attention. On le regarde et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie. Une douce comédie pour rêver à en perdre les pédales et dont le but est de répondre à des questions existentielles…Est-ce que faire du vélo rend plus beau ?Est-ce que sucer la roue, c’est tromper ?Est-ce qu’un maillot rose, c’est viril ?Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses pâtes ?Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ?Est-ce qu’un porteur d’eau a le droit de boire ? Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour… Et parfois même de vélo !

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com