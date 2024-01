LE VELO DE COURSE THEATRE DE JEANNE Nantes, 20 février 2024, Nantes.

LE VÉLO DE COURSESeul en scène écrit et interprété par Julien SigalasOn a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié…Mais, un jour, cet objet retient notre attention. On le regarde et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie.Une douce comédie pour rêver à en perdre les pédales et dont le but est de répondre à des questions existentielles…Est-ce que faire du vélo rend plus beau ?Est-ce que sucer la roue, c’est tromper ?Est-ce qu’un maillot rose, c’est viril ?Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses pâtes ?Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ?Est-ce qu’un porteur d’eau a le droit de boire ?Un cuissard en peau de chamois fait-il de vous un roi de la montagne ?Est-ce que les chansons d’Hugues Auffray déchaînent les passions des filles ?Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour, et même parfois… De vélo.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-20 à 20:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44