CUISINE ET DEPENDANCES THEATRE DE JEANNE Nantes, 16 février 2024, Nantes.

ÉVÉNEMENT ! La comédie culte de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui revient au Théâtre de Jeanne ! Sous la plume précise et jubilatoire que l’on connaît du duo Bacri-Jaoui, une cuisine d’appartement parisien devient le théâtre de relations interpersonnelles où les sentiments se mélangent entre faux semblants, prises de conscience et révélations.Années 1990. Jacques et Martine forment un couple (apparemment) sans histoire.Alors qu’ils ne les ont pas vus depuis dix ans, ils s’apprêtent à recevoir à dîner de vieux amis, Charlotte et son mari à présent devenu présentateur vedette de télévision. Sont également présents Georges, un autre ami, et Fred, l’envahissant frère de Martine. Au cours de la soirée, la tension monte, la présence de celui qui a réussi déchaîne admiration, envie, jalousie et agressivité. Tout cela est vu de la cuisine, où les convives passent tour à tour se livrer, se plaindre et s’expliquer. La maîtresse de maison, entre deux plats, est dans tous ses états.La force de l’écriture de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui réside dans une quotidienneté pointée du doigt avec habileté, dans un style incomparable à l’humour subtil et percutant à la fois : le rire et à l’émotion s’y côtoient sans crier gare.Tant d’ingrédients auxquels s’ajoutent la féroce envie de ces nouvelles distribution et mise en scène d’y faire honneur.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes