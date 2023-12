UN CAMELEON A PARIS THEATRE DE JEANNE Nantes, 4 février 2024, Nantes.

UN CAMÉLÉON À PARISConte théâtralisé interactif et musical de et par Véronique Balme à partir de 2 ansPar l’auteure et interprète de « Fourmi de Pain » et « Une lumière pour Noël ».Comment s’adapter tout en restant soi-même ? Voici la grande histoire de Ti Léon, un caméléon qui rêve de voyager loin de chez lui !Ti Léon, le caméléon, rêve d’ailleurs. Et puis, le voilà à Paris loin de sa belle île ! Tout est si différent ici, Ti Léon en devient tout gris… Des rencontres, des aventures et l’aide des enfants permettront à Ti Léon de trouver sa place et de belles couleurs ! Alliant la douceur d’un conte à une interprétation théâtralisée, Véronique Balme va faire évoluer son personnage principal en le faisant s’adapter aux diverses situations rencontrées, utilisant tant marionnettes que sa propre personne.Hauts en couleurs, les décors et costumes vont de succéder, se transformer tout en poésie et en ingéniosité pour inciter l’imaginaire du jeune public à transcender l’espace scénique et voyager en même temps que le héros du conte.Après « Fourmi de Pain », où l’originalité du thème des différentes étapes de la préparation du pain était de mise et où le message de l’importance des actes en dépit de l’apparence faisait foi, Véronique Balme souligne ici, sous couvert de la poésie multicolore qu’elle expose, l’importance dès le plus jeune âge de comprendre ce qui nous entoure et à réussir à s’y adapter tout en faisant en sorte que les autres nous acceptent. Drôle, esthétique, poétique, intelligent et participatif !

Tarif : 11.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-02-04 à 15:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44