Horaire : 20:30

Gratuit : non 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans)Hors frais de locationBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com Spectacle musical interprété par Julien Sigalas et Etienne Champollion.Du « Plat pays » aux « Marquises », de « La valse à mille temps » à « Ne me quitte pas », venez (re)découvrir le fabuleux répertoire du Grand Jacques. Guitares, piano, accordéon, ukulélé permettent une approche acoustique de Brel tout en respectant l’oeuvre immense du chanteur bruxellois. L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle. Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

Théâtre de Jeanne
5 Rue des Salorges
Nantes 44100
06 99 10 76 05
http://www.theatre-jeanne.com
theatre-jeanne@orange.fr

