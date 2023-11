Cuisine et dépendances Théâtre de Jeanne Nantes, 21 janvier 2024, Nantes.

2024-01-21

Horaire : 17:00

Gratuit : non 22 € / 14 € € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de locationBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com

Comédie de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Années 1990. Jacques et Martine forment un couple (apparemment) sans histoire. Alors qu’ils ne les ont pas vus depuis dix ans, ils s’apprêtent à recevoir à dîner de vieux amis, Charlotte et son mari à présent devenu présentateur vedette de télévision. Sont également présents Georges, un autre ami, et Fred, l’envahissant frère de Martine.Au cours de la soirée, la tension monte, la présence de celui qui a réussi déchaîne admiration, envie, jalousie et agressivité. Tout cela est vu de la cuisine, où les convives passent tour à tour se livrer, se plaindre et s’expliquer. La maîtresse de maison, entre deux plats, est dans tous ses états. Mise en scène par Thibault Martel Avec Isabelle Loisy, Valérie Pastre, Jean-Marc Magnoni, Fabien Ratier et Thierry Patru Représentations du 17 janvier au 18 février 2024 :mercredi au samedi à 20h30dimanche à 17h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com