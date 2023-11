Au bout du conte… Un conte à compter ! Théâtre de Jeanne Nantes, 14 janvier 2024, Nantes.

2024-01-14

Horaire : 15:00 15:50

Gratuit : non 11 € / 9 € (moins de 12 ans)hors frais de locationBILLETTERIE : theatre-jeanne.com à partir de 3 ans

Conte musical pour enfants.de Laurent Deschamps et Denis Benoliel Compositeurs : Liz Cherhal, Baptiste Brondy et Peter SallamandiAmbiance celtique pour ce conte musical de Laurent Deschamps combinant poésie, humour, chansons et énigmes chiffrées !Dans ce conte musical, humoristique et interactif, la musique et les chansons aux sonorités celtiques, les marionnettes et le jeu théâtral se combinent pour tracer le parcours du lutin Ving’Cent qui veut épouser la princesse. Des évènements vont intervenir sous forme de questions liées aux mathématiques auxquelles il faudra apporter des réponses pour progresser dans l’histoire.Le lutin malin croisera dans cette entreprise des personnages de contes, tels la Princesse Quatr’Ine, le Roi Numéric, la Fée Calculette ou la Sorcière Aboss’ des Maths. Public : 3 à 8 ansDurée : 50 min. environ Représentations du 10 au 28 janvier 2024 :mercredi à 14h30dimanche à 15h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com