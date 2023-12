AU BOUT DU CONTE… THEATRE DE JEANNE Nantes, 10 janvier 2024, Nantes.

Ambiance celtique pour ce conte musical de Laurent Deschamps combinant poésie, humour, chansons et énigmes chiffrées !Dans ce conte musical, humoristique et interactif, la musique et les chansons aux sonorités celtiques, les marionnettes et le jeu théâtral se combinent pour tracer le parcours du lutin Ving’Cent qui veut épouser la princesse. Une série d’évènements vont intervenir sous forme de questions liées aux mathématiques auxquelles il faudra apporter des réponses pour progresser dans l’histoire. Le lutin malin croisera dans cette entreprise des personnages de contes, tels la Princesse Quatr’Ine, le Roi Numéric, la Fée Calculette ou la Sorcière Aboss’ des Maths. Respectant la mécanique du conte traditionnel et héroïque, tout en la traitant par l’humour dans le langage, le rythme et une mise en scène soignée, le conte s’applique à montrer l’utilité des mathématiques dans la vie courante, tout en désacralisant leur côté ardu a priori. Dans un décor surdimensionné se métamorphosant en partie en castelet de marionnettes, le jeune public s’identifie immédiatement au petit lutin pendant que musiques et chansons ponctuent en direct l’interactivité, les enfants étant amenés à réfléchir ensemble et en même temps que leur héros. Les énoncés des problèmes habilement transposés dans des situations concrètes utiliseront tant le corps que divers accessoires astucieux, favorisant ainsi un engagement à la fois personnel et collectif pour atteindre le but final et suscitant le besoin de connaissance.À l’instar de Samuel, l’apprenti sage, l’un des autres merveilleux contes musicaux de Laurent Deschamps qui s’attèle tout en s’amusant à montrer l’importance de la connaissance à travers la langue et les lettres, Au bout du conte… reprend le même objectif en l’appliquant à la sensibilisation aux mathématiques et à l’utilité quotidienne de savoir compter. Après les concerts théâtralisés riches en chansons aux styles diversifiés tels Petit à Petit(s et grands) ou Un animal, des amis mots, la douce poésie mêlée à la force du message de Rémi, l’ami du sol, l’envoûtante ambiance du voyage initiatique de Samuel, l’apprenti sage et l’atmosphère romantique et aventureuse de C’est donc, qui, quoi ? C’est Don Quichotte !, le Théâtre de Jeanne est fier d’accueillir à nouveau cette autre création de l’un des artistes les plus fidèles à son lieu.Au bout du conte… Un compte à compter, à voir et à écouter sans retenue !

Tarif : 11.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-01-10 à 14:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes