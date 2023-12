HOSHI ARKEA ARENA Floirac, 3 avril 2024, Floirac.

HOSHI EN TOURNEE 2024 ! CŒUR PARAPLUIE TOURLa tournée CŒUR PARAPLUIE de HOSHI est un succès. Après une première série de clubs en novembre et décembre 2023 (dont un Casino de Paris) SOLD OUT, et une première série de Zénith et Arena au printemps 2024, HOSHI poursuit ses rencontres avec son public dans toute la France en ajoutant des concerts supplémentaires à partir de novembre 2024 !

Tarif : 27.30 – 49.00 euros.

Début : 2024-04-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac