Une lumière pour Noël Théâtre de Jeanne Nantes, 27 décembre 2023, Nantes.

2023-12-27

Horaire : 14:30 15:15

Gratuit : non 11 € / 9 € moins de 12 anshors frais de location éventuelsBILLETTERIE : theatre-jeanne.com

Conte théâtralisé et musical écrit et interprété par Véronique BalmeUn conte de Noël drôle et poétique à la rencontre de différents folklores ! Cette année, comme chaque année, P’titbout est triste : il ne fêtera pas Noël.Mais quand la nuit de Noël arrive, une lumière éblouissante va parcourir les quatre coins du monde et une marche va commencer : chacun de leur côté, Chimon la chauchette, Bjúgnakrækir le lutin voleur de saucisses, Guy Pome le sapin et la fée Snegourotcha vont suivre cette lumière et se rendre sans le savoir au Noël de P’titbout… Dans un décor sans cesse changeant, Véronique Balme, tantôt narratrice, tantôt actrice, tantôt marionnettiste, tantôt chanteuse, va visiter divers folklores d’Angleterre jusqu’à l’Allemagne, en passant par la Russie ou l’Islande, et recréer peu à peu l’ambiance d’un coin de cheminée à Noël avec son sapin, son repas, ses bougies et autres étoiles ou chaussettes de Noël.Public : de 2 à 8 ans Durée : environ 45 min. Représentations du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com