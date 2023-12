AMANTS A MI-TEMPS THEATRE DE JEANNE Nantes, 27 décembre 2023, Nantes.

AMANTS À MI-TEMPSComédie de Léo Pasani, mise en scène par Jérôme PaquatteAvec Jennifer Gauthier et, en alternance, Sylvain Vanstaevel, Jean-Marie Lhomme, Renaud Cathelineau et Olivier HardouinCréée en février 2015 à Paris, cette comédie de boulevard moderne continue de parcourir la France et l’étranger, ayant rassemblé 300 000 spectateurs sur plus de 3 000 représentations.Femme caméléon, Patricia jongle entre deux amants et elle a une organisation à toute épreuve afin qu’ils ne se rencontrent jamais. Mais chaque système a sa faille !Vincent, marié, deux enfants, est patron d’une entreprise de gros et demi-gros à Rungis. C’est un terrien, un sanguin, un instinctif, un bourru, un manuel. Il adore sa femme… Mais aussi sa maîtresse à qui il rend une visite hebdomadaire et régulière du lundi 15 h au mercredi 15 h. Christian, lui aussi, est marié et a deux enfants. Il est maître-conférencier en philosophie à la Sorbonne. Il est doux, calme, posé. C’est un intellectuel. Il adore sa femme… Et encore plus sa maîtresse qu’il entretient et à qui il rend visite du mercredi 15 h au vendredi 15 h. Et il y a Patricia, leur unique point commun, une femme qui change sa personnalité en fonction de ses amants. C’est une femme très organisée.Jusqu’au jour où…Amour, sexe, mariage, fidélité, mensonge, alliances, amitié, inimitié, trahison, lâcheté : tant d’occasions de rire en perspective !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 20:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes