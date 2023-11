Amants à mi-temps Théâtre de Jeanne Nantes, 22 décembre 2023, Nantes.

2023-12-22

Horaire : 20:30

Gratuit : non 22 € / 14 € € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location Tarif spécial 24 décembre 2023 : 25 € (tarif unique) – Hors frais de locationTarif spécial 31 décembre 2023 : 40 € (tarif unique) – Hors frais de locationBILLETTERIE : theatre-jeanne.com Pour les représentations des 24 et 31 décembre, mode de réservation spécifique : appelez le théâtre de Jeanne au 06 99 10 76 05 en parallèle de l’achat de vos billets. Le placement est fait à l’avance exceptionnellement pour ces dates.

Comédie de Léo Pasani. Un spectacle 100 % humour, une comédie de boulevard moderne ! Femme caméléon, Patricia jongle entre deux amants et elle a une organisation à toute épreuve afin qu’ils ne se rencontrent jamais. Mais chaque système a sa faille ! Vincent, marié, deux enfants, est patron d’une entreprise de gros et demi-gros à Rungis. C’est un terrien, un sanguin, un instinctif, un bourru, un manuel. Il adore sa femme… mais aussi sa maîtresse à qui il rend une visite hebdomadaire et régulière du lundi 15h au mercredi 15h. Christian, lui aussi, est marié et a deux enfants. Il est maître-conférencier en philosophie à la Sorbonne. Il est doux, calme, posé. C’est un intellectuel. Il adore sa femme… et encore plus sa maîtresse qu’il entretient et à qui il rend visite du mercredi 15h au vendredi 15h. Et il y a Patricia, leur unique point commun, une femme qui change sa personnalité en fonction de ses amants. C’est une femme très organisée. Jusqu’au jour où… Mise en scène : Jérôme PaquatteAvec Jennifer Gauthier et, en alternance, Sylvain Vanstaevel, Jean-Marie Lhomme, Renaud Cathelineau et Olivier HardouinReprésentations du 14 décembre 2023 au 14 janvier 2024

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com