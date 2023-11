Gabilolo, Malolotte et les bottes du Père Noël Théâtre de Jeanne Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Gabilolo, Malolotte et les bottes du Père Noël Théâtre de Jeanne Nantes, 20 décembre 2023, Nantes. 2023-12-20

Horaire : 14:30 15:20

Gratuit : non 11 € / 9 € (moins de 12 ans)hors frais de locationBILLETTERIE : theatre-jeanne.com Théâtre d’humour interactif et musicalde Catherine Degay Théâtre, chansons et humour pour le jeune public !C’est le soir du réveillon de Noël. Gabilolo et Malolotte terminent les derniers préparatifs pour que le Père Noël arrive dans une belle maison. Mais Malolotte s’est mis en tête de rencontrer le Père Noël. Ce dernier aura alors quelques difficultés dans la cheminée.Malolotte va devoir convaincre les lutins du Père Noël de l’aider, avec les enfants, à réparer sa bêtise. Mise en scène : Jérémy Martinavec Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger Public : de 2 à 8 ans Durée : environ 50 min. Représentations du 8 novembre au 20 décembre 2023 :mercredis à 14h30dimanches à 15h Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre de Jeanne Adresse 5 Rue des Salorges Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre de Jeanne Nantes latitude longitude 47.2046844, -1.5756803

