Arrête de pleurer, Pénélope ! Théâtre de Jeanne Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

2023-12-09

Horaire : 20:30

Gratuit : non 22 € / 14 € € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de locationBILLETTERIE : theatre-jeanne.com

Comédie de Christine Anglio, Corinne Puget et Juliette Arnaud.Nous sommes en 2002. C’est l’histoire d’une soirée où se retrouvent trois personnages liés par une amitié qui vieillit mal, pour fêter l’enterrement de la vie de jeune fille d’une quatrième amie qui est en retard. Il y a tout d’abord Chloé, écrivain en puissance, mais surtout pigiste en secret pour un magazine à scandales. Elle est accompagnée de la suractive Léonie, une attachée de presse mondaine, volontaire, agitée, à tendance provinciale et menant une relation à sens unique avec un étudiant en art dramatique. Le troisième élément est la lunaire et pleurnicharde Pénélope, éducatrice pour handicapés au Centre des Coquelicots, où elle entretient une relation coupable avec le directeur, tout en étant encore amoureuse de son ex qui l’a quittée pour un homme. Attendant donc la quatrième amie qui doit de marier prochainement, la perspective de cette union, les renvoyant à leurs échecs sentimentaux respectifs, provoque des tensions, des règlements de compte, des cris, des pleurs, des rires. Avec Christine Anglio, Laurie Marzougui et Delphine LacouqueReprésentations du 30 novembre au 10 décembre 2023 :jeudis, vendredis, samedis à 20h30dimanches à 17h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com