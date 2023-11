L’homme parfait n’existe pas ! Théâtre de Jeanne Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

2023-11-25

Horaire : 20:30

Gratuit : non 22 € / 14 € € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de locationBILLETTERIE : theatre-jeanne.com

Comédie de Catherine Praud. Sarah décide d’organiser une soirée surprise à Thomas, son fiancé. Tout bascule lorsqu’elle se retrouve nez-à-nez avec Aurélie qui lui apprend qu’elle est également fiancée à Thomas.Chacune, pourtant très différente l’une de l’autre, pensait pourtant avoir trouvé en Thomas l’homme parfait et n’aurait jamais imaginé se retrouver au même (mauvais) endroit au même (mauvais) moment.Une situation qui va devenir le théâtre de la confrontation de leurs différences et de leurs similitudes insoupçonnées pour une soirée loin d’être de tout repos et surtout pleine de conséquences ! Mise en scène : Nathalie HardouinAvec Laurie Marzougui et Karen Dersé Représentations du 9 au 26 novembre 2023 :jeudis, vendredis, samedis à 20h30dimanches à 17h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com