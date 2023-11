Le petit garçon qui posait trop de questions Théâtre de Jeanne Nantes, 2 novembre 2023, Nantes.

2023-11-02

Horaire : 16:00 16:45

Gratuit : non 11 € / 9 € moins de 12 anshors frais de location éventuelsBILLETTERIE : theatre-jeanne.com

Conte théâtralisé et musical pour marionnettesD’après un texte de Joseph Agostini, adapté, mis en scène et interprété par Olivier Maraval Chansons, marionnettes et interactivité : le petit Jules va entreprendre un voyage initiatique et comprendre que la lecture renferme, entre autres, toutes les réponses à ses questions. Car Jules pose des questions à tout le monde, tout le temps et en toutes circonstances. Ses parents n’en peuvent plus ! Seul son grand-père, le bon Anatole, accepte de lui répondre sans sourciller. Et Jules commence un fabuleux voyage dans ses rêves. Un joyeux bibliothécaire, sous les traits du comédien Olivier Maraval, raconte l’histoire de Jules. Son bureau devient la table de jeu des marionnettes qui vont raconter l’histoire avec lui. Public : de 3 à 8 ansDurée : environ 45 min.Représentations du 29 octobre au 5 novembre 2023 : tous les jours

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com