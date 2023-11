Ado un jour, à dos toujours ! Théâtre de Jeanne Nantes, 22 octobre 2023, Nantes.

2023-10-22

Horaire : 17:00

Gratuit : non 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location éventuelsBILLETTERIE : theatre-jeanne.com

Comédie de Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte.Comment brosser avec dérision le quotidien d’une famille avec une adolescente ? Chloé est une adolescente qui, selon elle et comme tous les ados, a le droit de vivre sa vie. Selon ses parents et comme pour tous les parents, elle leur en fait voir de toutes les couleurs et perturbe le bon fonctionnement de la maison.Comment survivre à cette tornade mutuelle ?Mise en scène : Jérôme Paquatte avec Sophie Nicollas, Garance Teillet et Jean-Marc Magnoni Représentations du 19 octobre au 5 novembre 2023 :mercredi au samedi à 20h30dimanche à 17h+ mardi 31 octobre 2023 à 20h30

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com