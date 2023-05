Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo / Chez Maman Théâtre de Jeanne, 8 juillet 2023, Nantes.

2023-07-08 Représentations du 29 juin au 8 juillet 2023 :jeudis, vendredis, samedis à 20h30+ dimanche 2 juillet 2023 à 17h

Horaire : 20:30

20 € / 12 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d'emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)
Hors frais de location
BILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com

Comédie de Rodolphe Le Corre. Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois…Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie que partagent une mère et ses enfants, fille et garçon. On connait la version « Chez Papa » du gros succès de l’humour « Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo ». Et si on retrouvait les mêmes enfants du point de vue de leur mère ? Avec Claire Toucour, Céline Aquin et Emeric Bellamoli Spectacle tout public à partir de 10 ans à voir en famille.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com