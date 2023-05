Hmm ! C’est bon… pour ta planète Théâtre de Jeanne, 9 juin 2023, Nantes.

2023-06-09 Représentations vendredi 9 juin 2023 à 10h30 et à 14h

Horaire : 14:00 14:50

Gratuit : non 8 € hors frais de locationBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com Représentations vendredi 9 juin 2023 à 10h30 et à 14h

Conte musical de Laurent Deschamps, Denis Benoliel et Baptiste Brondy, pour le jeune public à partir de 3 ans.Avec Laurent DeschampsLaurent Deschamps nous présente un conte musical inédit qui traite de l’alimentation et des conséquences de sa consommation, tout en humour, en poésie et en chansons originales chantées en live !À travers un simple repas que souhaite préparer un jeune garçon, Fabio, pour fêter son anniversaire en compagnie de ses camarades, le génial Laurent Deschamps va développer les conséquences de nos modes de consommation sur l’environnement et sur la santé, le tout aidé de marionnettes et parsemé d’humour, de poésie et, bien sûr, de chansons originales chantées en direct ! Durée : 50 min.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com